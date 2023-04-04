Мандельштам Филипп Арнольдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Филипп Арнольдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Мандельштам Арнольд (Арон Файвишевич)

Мать: Сора Вульфовна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александра Филипповна

Мать ребёнка: Мандельштам Фаня Яковлевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мандельштам Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Мандельштам Фаня Яковлевна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандельштам Фаня Яковлевна

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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