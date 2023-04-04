Мандельштам Филипп Арнольдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александра Филипповна
Мать ребёнка: Мандельштам Фаня Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мандельштам Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Мандельштам Фаня Яковлевна
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург