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Мазнева Анна Никитична
Мазнева Анна Никитична
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Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1906
Дата смерти
1986
Пол
Женский
Отец
Маркин-Мазнев Никита Иванович
1877 г.р.
Мать
Кошелева Пелагея Петровна
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Маркин-Мазнев Никита Иванович
Мать:
Кошелева Пелагея Петровна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1986
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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