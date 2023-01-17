Мазнева Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазнева Анна Никитична

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1906

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Маркин-Мазнев Никита Иванович

Мать: Кошелева Пелагея Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1986
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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