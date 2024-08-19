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Пушкин Изот Андреевич

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Место рождения

Of Krestets,Russia,Ussr

Дата рождения

1734

Дата смерти

03.07.1805

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Пушкин Андрей Леонтьевич

Мать: (Зиновьева) Матрена Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Trofimova) Praskovya Gerasimovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Трофимова) Прасковья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкина (Дирина) Татьяна Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Помещик Новгородского и Крестецкого уездов
Рождение ребёнка
03.03.1758

Сын: Пушкин Никифор Изотович

Мать ребёнка: (Trofimova) Praskovya Gerasimovna

Рождение ребёнка
1768

Сын: Пушкин Филипп Изотович

Мать ребёнка: (Trofimova) Praskovya Gerasimovna

Рождение ребёнка
17.06.1777

Дочь: Муравьёва (Пушкина) Анна Изотовна

Мать ребёнка: Пушкина (Дирина) Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Пушкина) Ефросинья Изотовна

Мать ребёнка: (Трофимова) Прасковья Герасимовна

Смерть
03.07.1805

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