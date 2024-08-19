Пушкин Изот Андреевич
Место рожденияOf Krestets,Russia,Ussr
Дата рождения1734
Дата смерти03.07.1805
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Помещик Новгородского и Крестецкого уездов
Рождение ребёнка
03.03.1758
Мать ребёнка: (Trofimova) Praskovya Gerasimovna
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: (Trofimova) Praskovya Gerasimovna
Рождение ребёнка
17.06.1777
Дочь: Муравьёва (Пушкина) Анна Изотовна
Мать ребёнка: Пушкина (Дирина) Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Пушкина) Ефросинья Изотовна
Мать ребёнка: (Трофимова) Прасковья Герасимовна
Смерть
03.07.1805