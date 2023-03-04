Гребенев Трифон Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1809
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Гребенев Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гребенев Тимофей Трифонович
Мать ребёнка: Гребенева Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Гребенев Елизар Трифонович
Мать ребёнка: Гребенева Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: Гребенева Ксения Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гребенева Ксения Ильина
Смерть
После 1809