Гребенев Трифон Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенев Трифон Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1809

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Гребенев Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гребенев Тимофей Трифонович

Мать ребёнка: Гребенева Ксения Ильина

Рождение ребёнка
1801

Сын: Гребенев Елизар Трифонович

Мать ребёнка: Гребенева Ксения Ильина

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ирина Трофимовна

Мать ребёнка: Гребенева Ксения Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенева Ксения Ильина

Смерть
После 1809
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