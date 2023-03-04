Гребенева Ксения Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гребенев Тимофей Трифонович
Отец ребёнка: Гребенев Трифон Митрофанович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Гребенев Елизар Трифонович
Отец ребёнка: Гребенев Трифон Митрофанович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Гребенев Трифон Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1809