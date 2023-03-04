Гребенева Ксения Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенева Ксения Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1809

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гребенев Тимофей Трифонович

Отец ребёнка: Гребенев Трифон Митрофанович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Гребенев Елизар Трифонович

Отец ребёнка: Гребенев Трифон Митрофанович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Гребенев Трифон Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенев Трифон Митрофанович

Смерть
После 1809
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