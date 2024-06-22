Тюрикова Аполлинария Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1837
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Тюрикова Глафира Афиногеновна
Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Тюрикова Ольга Афиногеновна
Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1873 ст.
Сын: Тюриков Виталий Афиногенович
Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Тюриков Иван Афиногенович
Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1878 ст.
Дочь: Палачикова Мария Афиногеновна
Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Тюриков Дмитрий Афиногенович
Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Тюрикова Мария Афиногеновна
Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович
Смерть
Неизвестно