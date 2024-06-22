Тюрикова Аполлинария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрикова Аполлинария Матвеевна

Место рождения

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1837

Муж: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Тюрикова Глафира Афиногеновна

Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Тюрикова Ольга Афиногеновна

Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.05.1873 ст.

Сын: Тюриков Виталий Афиногенович

Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Тюриков Иван Афиногенович

Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.01.1878 ст.

Дочь: Палачикова Мария Афиногеновна

Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Тюриков Дмитрий Афиногенович

Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Тюрикова Мария Афиногеновна

Отец ребёнка: Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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