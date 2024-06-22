Тюриков (Никуличев) Афиноген Иванович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Тюрикова Глафира Афиногеновна
Мать ребёнка: Тюрикова Аполлинария Матвеевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Тюрикова Ольга Афиногеновна
Мать ребёнка: Тюрикова Аполлинария Матвеевна
Рождение ребёнка
?.05.1873 ст.
Сын: Тюриков Виталий Афиногенович
Мать ребёнка: Тюрикова Аполлинария Матвеевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Тюриков Иван Афиногенович
Мать ребёнка: Тюрикова Аполлинария Матвеевна
Рождение ребёнка
?.01.1878 ст.
Дочь: Палачикова Мария Афиногеновна
Мать ребёнка: Тюрикова Аполлинария Матвеевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Тюриков Дмитрий Афиногенович
Мать ребёнка: Тюрикова Аполлинария Матвеевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Тюрикова Мария Афиногеновна
Мать ребёнка: Тюрикова Аполлинария Матвеевна
Смерть
Неизвестно