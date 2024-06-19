Никифоров Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Никифоров Николай Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Никифоров Александр Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Никифорова Дарья Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Никифорова Юлия Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно