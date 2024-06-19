Никифоров Илья Николаевич 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Илья Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Никифоров Николай Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Никифоров Александр Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Никифорова Дарья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Никифорова Юлия Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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