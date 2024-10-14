Потанин Михаил Васильевич
мужской, родился Около 1821
умер Неизвестно
ОтецПотанин Василий ГавриловичОколо 1802 г.р.
МатьПотанина Елена ГавриловнаОколо 1801 г.р.
Супруги
Дети
Потанин Иван МихайловичОколо 1838 г.р.
Потанин Александр МихайловичОколо 1854 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Потанин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Потанина) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Потанина) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
10.04.1859
Сын: Потанин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
30.05.1861
Дочь: (Потанина) Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
30.11.1863
Дочь: (Потанина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна
Смерть
Неизвестно