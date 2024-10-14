Потанин Михаил Васильевич Около 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Потанин Михаил Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Около 1821

умер Неизвестно

Отец
Потанин Василий ГавриловичОколо 1802 г.р.
Мать
Потанина Елена ГавриловнаОколо 1801 г.р.
Супруги
Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна1820 г.р.
Дети
Потанин Иван МихайловичОколо 1838 г.р.
Потанин Александр МихайловичОколо 1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Потанин Василий Гаврилович

Мать: Потанина Елена Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Потанин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Потанин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Потанина) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Потанина) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
10.04.1859

Сын: Потанин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
30.05.1861

Дочь: (Потанина) Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
30.11.1863

Дочь: (Потанина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Потанина (Рощина) Прасковья Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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