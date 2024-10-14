Потанина Елена Гавриловна
женский, родилась Около 1801
умерла Неизвестно
Супруги
Потанин Василий ГавриловичОколо 1802 г.р.
Дети
Потанин Михаил ВасильевичОколо 1821 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Потанин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Потанин Василий Гаврилович
Смерть
Неизвестно