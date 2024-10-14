Потанина Елена Гавриловна Около 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Потанина Елена Гавриловна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Около 1801

умерла Неизвестно

Супруги
Потанин Василий ГавриловичОколо 1802 г.р.
Дети
Потанин Михаил ВасильевичОколо 1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потанин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Потанин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Потанин Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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