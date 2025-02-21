Антонова (Кровлина) Мария Петровна
женский, родилась Около 1843, Сумароково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
умерла 26.09.1900, Шутромино, Костромской уезд, Костромская область
Супруги
Антонов Евграф СтепановичОколо 1842 г.р.
Дети
Антонов Степан Евграфович01.12.1863 ст. г.р.
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Место
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Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Сумароково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
22.01.1861
Рождение ребёнка
01.12.1863 ст.
Сын: Антонов Степан Евграфович
Отец ребёнка: Антонов Евграф Степанович
Смерть
26.09.1900