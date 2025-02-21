Антонова (Кровлина) Мария Петровна Около 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонова (Кровлина) Мария Петровна

Автор
ЕЛ
Лебеденко Е.

женский, родилась Около 1843, Сумароково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

умерла 26.09.1900, Шутромино, Костромской уезд, Костромская область

Супруги
Антонов Евграф СтепановичОколо 1842 г.р.
Дети
Антонов Степан Евграфович01.12.1863 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумароково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Бракосочетание
22.01.1861

Муж: Антонов Евграф Степанович

Шутромино, Костромской уезд, Костромская область

Рождение ребёнка
01.12.1863 ст.

Сын: Антонов Степан Евграфович

Отец ребёнка: Антонов Евграф Степанович

Шутромино, Костромской уезд, Костромская область

Смерть
26.09.1900
Шутромино, Костромской уезд, Костромская область

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