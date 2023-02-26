Кулешева Екатерина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1908
Отец ребёнка: Кулешев Иван Прокофиев
Рождение ребёнка
08.02.1909
Дочь: Валентина Иванова
Отец ребёнка: Кулешев Иван Прокофиев
Рождение ребёнка
07.11.1910
Отец ребёнка: Кулешев Иван Прокофиев
Рождение ребёнка
02.08.1912
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Кулешев Иван Прокофиев
Рождение ребёнка
18.02.1914
Отец ребёнка: Кулешев Иван Прокофиев
Смерть
Неизвестно