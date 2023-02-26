Кулешева Екатерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешева Екатерина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1908

Сын: Кулешев Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Кулешев Иван Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1909

Дочь: Валентина Иванова

Отец ребёнка: Кулешев Иван Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1910

Сын: Кулешев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Кулешев Иван Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1912

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Кулешев Иван Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1914

Сын: Кулешев Тимофей Иоаннов

Отец ребёнка: Кулешев Иван Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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