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Лесникова (Савченко) Александра

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Место рождения

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

19.11.1929

Дата смерти

10.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1929

Отец: Савченко Василий

Мать: Савченко Дарья

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.12.1951

Сын: Лесников Валерий

Отец ребёнка: Лесников Михаил

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.10.1961

Дочь: Путинцева Елена

Отец ребёнка: Лесников Михаил

Урск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесников Михаил

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
10.07.1979
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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