Лесникова (Савченко) Александра
Место рождения
Дата рождения19.11.1929
Дата смерти10.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1929
Отец: Савченко Василий
Мать: Савченко Дарья
Рождение ребёнка
05.12.1951
Сын: Лесников Валерий
Отец ребёнка: Лесников Михаил
Рождение ребёнка
04.10.1961
Дочь: Путинцева Елена
Отец ребёнка: Лесников Михаил
Урск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лесников Михаил
Смерть
10.07.1979
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно