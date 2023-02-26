Савченко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1929

Дочь: Лесникова Александра

Мать ребёнка: Савченко Дарья

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приходько Зоя

Мать ребёнка: Савченко Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Дарья

Смерть
Неизвестно
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