Савченко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1929
Дочь: Лесникова Александра
Мать ребёнка: Савченко Дарья
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приходько Зоя
Мать ребёнка: Савченко Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савченко Дарья
Смерть
Неизвестно