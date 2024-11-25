Климов Никанор Савельев
мужской, родился 1839, Российская империя
умер 21.07.1890
Мать(Григорьева) Матрона1796 г.р.
ОтецКлимов Савелий Сергеев1803 г.р.
Дети
(Никанорова) Матрена27.10.1863 г.р.
(Климова) Татьяна Никанорова07.01.1874 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Климов Савелий Сергеев
Мать: (Григорьева) Матрона
Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1863
Дочь: (Никанорова) Матрена
Мать ребёнка: (Меркулова) Агрипена
Рождение ребёнка
07.01.1874
Дочь: (Климова) Татьяна Никанорова
Мать ребёнка: (Меркулова) Агрипена
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: (Меркулова) Агрипена
Смерть
21.07.1890