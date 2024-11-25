Климов Никанор Савельев 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Климов Никанор Савельев

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1839, Российская империя

умер 21.07.1890

Мать
(Григорьева) Матрона1796 г.р.
Отец
Климов Савелий Сергеев1803 г.р.
Дети
(Никанорова) Матрена27.10.1863 г.р.
(Климова) Татьяна Никанорова07.01.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Климов Савелий Сергеев

Мать: (Григорьева) Матрона

Российская империя

Рождение ребёнка
27.10.1863

Дочь: (Никанорова) Матрена

Мать ребёнка: (Меркулова) Агрипена

Рождение ребёнка
07.01.1874

Дочь: (Климова) Татьяна Никанорова

Мать ребёнка: (Меркулова) Агрипена

Рождение ребёнка
1877

Сын: Климов Семен Никаноров

Мать ребёнка: (Меркулова) Агрипена

Смерть
21.07.1890

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