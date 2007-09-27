Сидоренко (Молчанова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Молчанова) Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1961

Дата смерти

27.09.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
27.09.2007
Москва
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