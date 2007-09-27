Сидоренко (Молчанова) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1961
Дата смерти27.09.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
27.09.2007
Москва