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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Д. Окуловка Иван Иванович
Отец ребёнка: Д. Окуловка Иван Филиппович
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Беляева Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Д. Окуловка Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно