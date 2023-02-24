Беляева Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти25.09.1882
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Д. Окуловка Иван Филиппович
Мать: ?
Бракосочетание
22.?.1878
Рождение ребёнка
30.08.1879
Дочь: Анна Михеевна
Отец ребёнка: Авдеев - Беляев Михей Зиновьевич
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.09.1882
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область