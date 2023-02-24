Беляева Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Анисья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

25.09.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Д. Окуловка Иван Филиппович

Мать: ?

Бракосочетание
22.?.1878

Муж: Авдеев - Беляев Михей Зиновьевич

Рождение ребёнка
30.08.1879

Дочь: Анна Михеевна

Отец ребёнка: Авдеев - Беляев Михей Зиновьевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.09.1882
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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