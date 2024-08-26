Булатова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова Агафья

Булатова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Булатов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Булатов Василий Иванович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Булатов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Булатов Василий Иванович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Булатов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Булатов Василий Иванович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Булатова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Булатов Василий Иванович

Великодворская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.