Булатова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Булатов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Булатов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Булатов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Булатов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Булатов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Булатова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Булатов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно