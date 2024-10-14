Пелагея Герасимовна
женский, родилась 1745
умерла Неизвестно
Супруги
Михаил Иванович1741 г.р.
Дети
Аксентий Михайлович1768 г.р.
Анисья Михайловна1775 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Аксентий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно