Пелагея Герасимовна 1745 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Герасимовна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1745

умерла Неизвестно

Супруги
Михаил Иванович1741 г.р.
Дети
Аксентий Михайлович1768 г.р.
Анисья Михайловна1775 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Аксентий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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