Михаил Иванович
мужской, родился 1741
умер 1801
ОтецИван Никитич1718 г.р.
Супруги
Пелагея Герасимовна1745 г.р.
Дети
Ефим Михайлович1757 г.р.
Гаврила Михайлович1760 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иван Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Герасимовна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ефим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Гаврила Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Аксентий Михайлович
Мать ребёнка: Пелагея Герасимовна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Герасимовна
Смерть
1801