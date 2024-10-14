Михаил Иванович 1741 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1741

умер 1801

Отец
Иван Никитич1718 г.р.
Супруги
Пелагея Герасимовна1745 г.р.
Дети
Ефим Михайлович1757 г.р.
Гаврила Михайлович1760 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Иван Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Герасимовна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Ефим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Гаврила Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Аксентий Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Герасимовна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Герасимовна

Смерть
1801

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