Новикова Марья Мартынова дочь
женский, родилась 1760
умерла Неизвестно
Супруги
Новиков Сергей Борисов сын1751 г.р.
Дети
Новиков Ярофей Сергеев сын1787 г.р.
Новиков Андрей Сергеев сынОколо 1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Новиков Ярофей Сергеев сын
Отец ребёнка: Новиков Сергей Борисов сын
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Новиков Андрей Сергеев сын
Отец ребёнка: Новиков Сергей Борисов сын
Смерть
Неизвестно