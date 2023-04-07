Новикова Марья Мартынова дочь 1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Новикова Марья Мартынова дочь

Автор
МК
Комаров М.

женский, родилась 1760

умерла Неизвестно

Супруги
Новиков Сергей Борисов сын1751 г.р.
Дети
Новиков Ярофей Сергеев сын1787 г.р.
Новиков Андрей Сергеев сынОколо 1794 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Сергей Борисов сын

Рождение ребёнка
1787

Сын: Новиков Ярофей Сергеев сын

Отец ребёнка: Новиков Сергей Борисов сын

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Новиков Андрей Сергеев сын

Отец ребёнка: Новиков Сергей Борисов сын

Смерть
Неизвестно

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