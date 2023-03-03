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Волконский Сергей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

10.03.1784 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1750 ст.

Сын: Волконский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Волконская Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1753 ст.

Сын: Волконский Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская Мария Дмитриевна

Смерть
10.03.1784 ст.
Москва, город федерального значения Москва
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