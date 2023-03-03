Волконский Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти10.03.1784 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1750 ст.
Сын: Волконский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Волконская Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.03.1753 ст.
Сын: Волконский Николай Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1784 ст.