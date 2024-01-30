Деменков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Деменков Илья
д. Яковлевка, Тасеевский район, Красноярский край,
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Мартьянова Евдокия
д. Яковлевка, Тасеевский район, Красноярский край,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деменков Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деменков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деменков Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деменков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деменков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деменков Иван
Смерть
Неизвестно