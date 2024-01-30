Деменков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деменков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Деменков Илья

Мать ребёнка: не указана

д. Яковлевка, Тасеевский район, Красноярский край,
Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Мартьянова Евдокия

Мать ребёнка: не указана

д. Яковлевка, Тасеевский район, Красноярский край,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деменков Геннадий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деменков Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деменков Леонид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деменков Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деменков Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деменков Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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