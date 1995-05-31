Мартьянова (Деменкова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Деменкова) Евдокия

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Место рождения

д. Яковлевка, Тасеевский район, Красноярский край,

Дата рождения

14.03.1928

Дата смерти

31.05.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
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1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928

Отец: Деменков Иван

Мать: не указана

д. Яковлевка, Тасеевский район, Красноярский край,
Рождение ребёнка
17.09.1954

Сын: Мартьянов Владимир

Отец ребёнка: Мартьянов Илья

СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
09.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Илья

СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
13.05.1959

Сын: Мартьянов Иван

Отец ребёнка: Мартьянов Илья

СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Илья

СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Валерий

Отец ребёнка: Мартьянов Илья

Смерть
31.05.1995
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