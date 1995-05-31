Мартьянова (Деменкова) Евдокия
Место рожденияд. Яковлевка, Тасеевский район, Красноярский край,
Дата рождения14.03.1928
Дата смерти31.05.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928
Отец: Деменков Иван
д. Яковлевка, Тасеевский район, Красноярский край,
Рождение ребёнка
17.09.1954
Сын: Мартьянов Владимир
Отец ребёнка: Мартьянов Илья
СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
09.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартьянов Илья
СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
13.05.1959
Сын: Мартьянов Иван
Отец ребёнка: Мартьянов Илья
СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартьянов Илья
СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Валерий
Отец ребёнка: Мартьянов Илья
Смерть
31.05.1995