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Манцуров Иван Семёнов

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Манцуров Пётр Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Манцуров Прокофий Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1847
Левашовка, Новодевичий район
Переведен
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
39,5 по прошлой переписи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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