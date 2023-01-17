Старикевич Карп Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Старикевич Григорий Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
1853
Жена: Магдалена Семенова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Старикевич Георгий Карпов
Мать ребёнка: Магдалена Семенова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Старикевич Иона (Иван) Карпов
Мать ребёнка: Магдалена Семенова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Старикевич Никифор Карпов
Мать ребёнка: Магдалена Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старикевич Дементий Карпов
Мать ребёнка: Магдалена Семенова