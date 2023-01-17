Старикевич Карп Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарикевич Карп Григорьев

Старикевич Карп Григорьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Старикевич Григорий Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
1853

Жена: Магдалена Семенова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Старикевич Георгий Карпов

Мать ребёнка: Магдалена Семенова

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Старикевич Иона (Иван) Карпов

Мать ребёнка: Магдалена Семенова

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Старикевич Никифор Карпов

Мать ребёнка: Магдалена Семенова

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старикевич Дементий Карпов

Мать ребёнка: Магдалена Семенова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close