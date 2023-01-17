(Микитчик) Магдалена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Микитчик) Магдалена Семенова

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Место рождения

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
1853

Муж: Старикевич Карп Григорьев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Старикевич Георгий Карпов

Отец ребёнка: Старикевич Карп Григорьев

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Старикевич Иона (Иван) Карпов

Отец ребёнка: Старикевич Карп Григорьев

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Старикевич Никифор Карпов

Отец ребёнка: Старикевич Карп Григорьев

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старикевич Дементий Карпов

Отец ребёнка: Старикевич Карп Григорьев

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