(Микитчик) Магдалена Семенова
Место рождения
Дата рождения1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
1857
Сын: Старикевич Георгий Карпов
Отец ребёнка: Старикевич Карп Григорьев
Рождение ребёнка
1860
Сын: Старикевич Иона (Иван) Карпов
Отец ребёнка: Старикевич Карп Григорьев
Рождение ребёнка
1870
Сын: Старикевич Никифор Карпов
Отец ребёнка: Старикевич Карп Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старикевич Дементий Карпов
Отец ребёнка: Старикевич Карп Григорьев