Палкина Евфрасинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Отец ребёнка: Палкин Тарас Савинов
Рождение ребёнка
1696
Отец ребёнка: Палкин Тарас Савинов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Палкин Тарас Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палкин Тарас Савинов
Смерть
После 1710