Палкина Евфрасинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкина Евфрасинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1664 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Палкин Лука Тарасович

Отец ребёнка: Палкин Тарас Савинов

Рождение ребёнка
1696

Сын: Палкин Аксент Тарасович

Отец ребёнка: Палкин Тарас Савинов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Палкин Фома Тарасович

Отец ребёнка: Палкин Тарас Савинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палкин Тарас Савинов

Смерть
После 1710
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