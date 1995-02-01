Пругло (Сердюк) Ольга Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Сердюк) Ольга Терентьевна

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1911

Дата смерти

01.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Сердюк Терентий

Мать: Сердюк Дарья

Бракосочетание
20.01.1928

Муж: Пругло Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
27.07.1931

Дочь: (Пругло) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
09.09.1933

Дочь: Цвык (Пругло) Татьяна

Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
25.04.1941

Сын: Пругло Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич

Рождение ребёнка
03.01.1944

Сын: Пругло Василий

Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич

Смерть
01.02.1995
Похороны
Неизвестно

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