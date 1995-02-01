Пругло (Сердюк) Ольга Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти01.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Сердюк Терентий
Мать: Сердюк Дарья
Бракосочетание
20.01.1928
Рождение ребёнка
27.07.1931
Дочь: (Пругло) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.09.1933
Дочь: Цвык (Пругло) Татьяна
Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.04.1941
Сын: Пругло Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.01.1944
Сын: Пругло Василий
Отец ребёнка: Пругло Афанасий Григорьевич
Смерть
01.02.1995
Похороны
Неизвестно