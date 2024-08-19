Демянчук (Копичук) Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демянчук (Копичук) Ульяна Алексеевна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

14.02.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
26.09.1775 ст.

Муж: Демянчук Василий Иванович

Горошков, Київська область
У Василия с Ульяной родились дети: -Агафия 08.02.1778; -Климентий 25.11.1779; -Мария, 5 и 8 мес. _05.09.1781-31.05.1787; -Василий 01.01.1784; -Гавриил, 10 мес._13.07.1786-14.05.1787; -Анна 03.02.1791,... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Демянчук Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Демянчук Василий Иванович

Горошков, Київська область
Смерть
14.02.1811
Горошков, Київська область

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