Демянчук (Копичук) Ульяна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти14.02.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1775 ст.
У Василия с Ульяной родились дети: -Агафия 08.02.1778; -Климентий 25.11.1779; -Мария, 5 и 8 мес. _05.09.1781-31.05.1787; -Василий 01.01.1784; -Гавриил, 10 мес._13.07.1786-14.05.1787; -Анна 03.02.1791,... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Демянчук Иосиф Васильевич
Отец ребёнка: Демянчук Василий Иванович
Смерть
14.02.1811