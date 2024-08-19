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Демянчук Василий Иванович

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

12.04.1756 ст.

Дата смерти

29.08.1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1756 ст.

Отец: Зять Демьяна Иван

Мать: Марина Демьяновна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
26.09.1775 ст.

Жена: Демянчук Ульяна Алексеевна

Горошков, Київська область
У Василия с Ульяной родились дети: -Агафия 08.02.1778; -Климентий 25.11.1779; -Мария, 5 и 8 мес. _05.09.1781-31.05.1787; -Василий 01.01.1784; -Гавриил, 10 мес._13.07.1786-14.05.1787; -Анна 03.02.1791,... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1791 ст.

Дочь: Ременюк Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Демянчук Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: Демянчук Ульяна Алексеевна

Горошков, Київська область
Смерть
29.08.1827 ст.
Горошков, Київська область

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