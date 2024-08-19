Демянчук Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения12.04.1756 ст.
Дата смерти29.08.1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1756 ст.
Отец: Зять Демьяна Иван
Мать: Марина Демьяновна
Бракосочетание
26.09.1775 ст.
У Василия с Ульяной родились дети: -Агафия 08.02.1778; -Климентий 25.11.1779; -Мария, 5 и 8 мес. _05.09.1781-31.05.1787; -Василий 01.01.1784; -Гавриил, 10 мес._13.07.1786-14.05.1787; -Анна 03.02.1791,... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1791 ст.
Дочь: Ременюк Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Демянчук Иосиф Васильевич
Мать ребёнка: Демянчук Ульяна Алексеевна
Смерть
29.08.1827 ст.