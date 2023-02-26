Ефимия Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Параскева Лукьянова
Отец ребёнка: Лукьян Кононов
Рождение ребёнка
16.06.1830
Сын: Иона Лукин
Отец ребёнка: Лукьян Кононов
д.Холмы
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафия
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьян Кононов
Смерть
Неизвестно