Ефимия Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Исидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Параскева Лукьянова

Отец ребёнка: Лукьян Кононов

Рождение ребёнка
16.06.1830

Сын: Иона Лукин

Отец ребёнка: Лукьян Кононов

д.Холмы
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агафия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Кононов

Смерть
Неизвестно
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