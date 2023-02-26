Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

07.12.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

До 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: Ефимия Исидорова

Смерть
07.12.1839
д.Холмы
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