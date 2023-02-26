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Агафия
Агафия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Дата смерти
07.12.1839
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ефимия Исидорова
До 1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать:
Ефимия Исидорова
Смерть
07.12.1839
д.Холмы
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