Колесникова Наталья Астафьевна 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Колесникова Наталья Астафьевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1836

умерла Неизвестно

Супруги
Колесников Тимофей Агапович05.05.1836 г.р.
Дети
Колесников Антон Тимофеевич1857 г.р.
Колесников Григорий Тимофеевич1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Тимофей Агапович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Колесников Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Колесников Тимофей Агапович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Колесников Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Колесников Тимофей Агапович

Смерть
Неизвестно

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