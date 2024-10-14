Колесникова Наталья Астафьевна
женский, родилась 1836
умерла Неизвестно
Супруги
Колесников Тимофей Агапович05.05.1836 г.р.
Дети
Колесников Антон Тимофеевич1857 г.р.
Колесников Григорий Тимофеевич1862 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Сын: Колесников Антон Тимофеевич
Отец ребёнка: Колесников Тимофей Агапович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Колесников Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Колесников Тимофей Агапович
Смерть
Неизвестно