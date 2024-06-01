Смирнов Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1744
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: (Смирнова) Ефимья Степановна
Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Петухова (Смирнова) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Смирнов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Смирнова Пелагия Степановна
Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Торопова (Смирнова) Евдокея Степановна
Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Смирнов Никифор Степанович
Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Смерть
Неизвестно