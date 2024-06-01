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Смирнов Степан Васильевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Смирнов Василий Михайлович

Мать: Смирнова Ирина Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: (Смирнова) Ефимья Степановна

Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Смирнов Михей Степанович

Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Петухова (Смирнова) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Смирнов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Смирнова Пелагия Степановна

Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Смирнов Архип Степанович

Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Торопова (Смирнова) Евдокея Степановна

Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Смирнов Иван Степанович

Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Смирнов Никифор Степанович

Мать ребёнка: Смирнова (Кожевникова) Дарья Тихоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Смерть
Неизвестно

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