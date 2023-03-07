Кудло (Крятова) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудло (Крятова) Пелагея Иванова

Кудло (Крятова) Пелагея Иванова

avatar

Место рождения

Жирновск, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

25.08.1913

Пол

Женский

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: Крятов Иван

Мать: Крятова Анна Андреевна

Жирновск, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.02.1947

Сын: Кудло Николай Александрович

Отец ребёнка: Кудло Александр Митрофанович

Рудня Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудло Александр Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Рудня Волгоградская
Смерть
25.08.1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close