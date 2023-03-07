Кудло (Крятова) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти25.08.1913
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Отец: Крятов Иван
Мать: Крятова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
25.02.1947
Сын: Кудло Николай Александрович
Отец ребёнка: Кудло Александр Митрофанович
Рудня Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рудня Волгоградская
Смерть
25.08.1913