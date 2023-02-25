Крятова (Горелова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крятова (Горелова) Анна Андреевна

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Место рождения

С.Андреевка Жириновский р-н, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

С.Андреевка Жириновский р-н, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.12.1925

Дочь: Кудло Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Крятов Иван

Жирновск, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крятов Леонид Тванович

Отец ребёнка: Крятов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крятова Антонина Иванова

Отец ребёнка: Крятов Иван

Смерть
Неизвестно
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