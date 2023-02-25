Крятова (Горелова) Анна Андреевна
Место рожденияС.Андреевка Жириновский р-н, Волгоградская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
С.Андреевка Жириновский р-н, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.12.1925
Дочь: Кудло Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Крятов Иван
Жирновск, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крятов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крятова Антонина Иванова
Отец ребёнка: Крятов Иван
Смерть
Неизвестно