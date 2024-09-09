Епифан Куприянов
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Куприян Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Федорова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Петр Епифанов
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Емельян Епифанов
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Марфа Епифанова
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Рождение ребёнка
1737
Сын: Егор Епифанов
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Тихон Епифанов
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Никита Епифанов
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Смерть
1776