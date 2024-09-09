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Епифан Куприянов

Место рождения

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Куприян Семенов

Мать: не указана

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Федорова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Петр Епифанов

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Емельян Епифанов

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Марфа Епифанова

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Егор Епифанов

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Тихон Епифанов

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Никита Епифанов

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1776
Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

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