Степанида Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Епифан Куприянов
Рождение ребёнка
1729
Сын: Петр Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Куприянов
Рождение ребёнка
1731
Сын: Емельян Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Куприянов
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Марфа Епифанова
Отец ребёнка: Епифан Куприянов
Рождение ребёнка
1737
Сын: Егор Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Куприянов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Тихон Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Куприянов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Никита Епифанов
Отец ребёнка: Епифан Куприянов
Смерть
Неизвестно