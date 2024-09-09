Степанида Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифан Куприянов

Рождение ребёнка
1729

Сын: Петр Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Куприянов

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Емельян Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Куприянов

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Марфа Епифанова

Отец ребёнка: Епифан Куприянов

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Егор Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Куприянов

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Тихон Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Куприянов

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Никита Епифанов

Отец ребёнка: Епифан Куприянов

Ожгихино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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