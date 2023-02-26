Утина Ефимия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утина Ефимия Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Утин Дмитрий Косьмин

Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов

Рождение ребёнка
13.09.1849

Дочь: Надежда Косьмина

Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1850

Дочь: Екатерина Косьмина

Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дария Косьмина

Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов

Рождение ребёнка
23.09.1853

Дочь: Фёкла Косьмина

Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1855

Дочь: Ефимия (Ирина) Косьмина

Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.09.1856

Дочь: Пелагия Косьмина

Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Утин Иван Косьмин

Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1859

Дочь: Мария Косьмина

Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утин Косьма Кодратов

Смерть
Неизвестно
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