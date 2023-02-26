Утина Ефимия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Утин Дмитрий Косьмин
Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
13.09.1849
Дочь: Надежда Косьмина
Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
17.11.1850
Дочь: Екатерина Косьмина
Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дария Косьмина
Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
23.09.1853
Дочь: Фёкла Косьмина
Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
01.04.1855
Дочь: Ефимия (Ирина) Косьмина
Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
29.09.1856
Дочь: Пелагия Косьмина
Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Утин Иван Косьмин
Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
29.03.1859
Дочь: Мария Косьмина
Отец ребёнка: Утин Косьма Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утин Косьма Кодратов
Смерть
Неизвестно