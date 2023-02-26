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Ирина Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

01.05.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.05.1798

Муж: Прокофий Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.03.1799

Дочь: Дария Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Игнатов)

д.Холмы
Рождение ребёнка
03.07.1803

Дочь: Марфа Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Игнатов)

д.Холмы
Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Игнатов)

д.Фролы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1805

Дочь: Агафия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Игнатов)

д.Холмы
Рождение ребёнка
17.11.1807

Сын: Григорий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Игнатов)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.05.1840
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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