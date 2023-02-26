Ирина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти01.05.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1798
Муж: Прокофий Евдокимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.03.1799
Дочь: Дария Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Игнатов)
д.Холмы
Рождение ребёнка
03.07.1803
Дочь: Марфа Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Игнатов)
д.Холмы
Рождение ребёнка
1804
Сын: Василий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Игнатов)
д.Фролы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1805
Дочь: Агафия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Игнатов)
д.Холмы
Рождение ребёнка
17.11.1807
Сын: Григорий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Игнатов)
Смерть
01.05.1840