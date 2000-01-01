Усманов Галимжан Ахмадуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1905
Сын: Усманов Хасанжан Галимжанович
Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна
Кокчетав
Рождение ребёнка
1911
Сын: Усманов Шакиржан Галимжанович
Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: Махишарифа Галимжановна
Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна
Кокчетав
Рождение ребёнка
05.12.1916
Дочь: Махижихан Галимжановна
Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна
Кокчетав
Рождение ребёнка
1918
Сын: Усманов Сафаргали Галимжанович
Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна
Кокчетав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно