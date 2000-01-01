Усманов Галимжан Ахмадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Галимжан Ахмадуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Ахмадулла Нигматуллович

Мать: Усманова Махикамал

Рождение ребёнка
05.03.1905

Сын: Усманов Хасанжан Галимжанович

Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна

Кокчетав
Рождение ребёнка
1911

Сын: Усманов Шакиржан Галимжанович

Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна

Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: Махишарифа Галимжановна

Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна

Кокчетав
Рождение ребёнка
05.12.1916

Дочь: Махижихан Галимжановна

Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна

Кокчетав
Рождение ребёнка
1918

Сын: Усманов Сафаргали Галимжанович

Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна

Кокчетав
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Махинур Фазлетдиновна

Работа или профессия
Неизвестно
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