Усманова Махинур Фазлетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманова Махинур Фазлетдиновна

Усманова Махинур Фазлетдиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1905

Сын: Усманов Хасанжан Галимжанович

Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович

Кокчетав
Рождение ребёнка
1911

Сын: Усманов Шакиржан Галимжанович

Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: Махишарифа Галимжановна

Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович

Кокчетав
Рождение ребёнка
05.12.1916

Дочь: Махижихан Галимжановна

Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович

Кокчетав
Рождение ребёнка
1918

Сын: Усманов Сафаргали Галимжанович

Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович

Кокчетав
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close