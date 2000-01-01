Усманова Махинур Фазлетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1905
Сын: Усманов Хасанжан Галимжанович
Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович
Кокчетав
Рождение ребёнка
1911
Сын: Усманов Шакиржан Галимжанович
Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: Махишарифа Галимжановна
Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович
Кокчетав
Рождение ребёнка
05.12.1916
Дочь: Махижихан Галимжановна
Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович
Кокчетав
Рождение ребёнка
1918
Сын: Усманов Сафаргали Галимжанович
Отец ребёнка: Усманов Галимжан Ахмадуллович
Кокчетав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно