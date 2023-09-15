Lindström (Tollander) Emilia Fredrika
Место рождения
Дата рождения09.03.1843
Дата смерти10.02.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1843
Рождение ребёнка
19.02.1863
Дочь: Strukel (Lindström) Ellen Maria Elvina
Отец ребёнка: Lindström Karl Oskar
Рождение ребёнка
03.09.1865
Дочь: Alfthan (Lindström) Betzy Emmery
Отец ребёнка: Lindström Karl Oskar
Рождение ребёнка
30.11.1867
Сын: Lindström Johan Oscar Arvid
Отец ребёнка: Lindström Karl Oskar
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Kruskopf (Lindström) Hilma Leontine
Отец ребёнка: Lindström Karl Oskar
Рождение ребёнка
23.08.1873
Сын: Lindström Carl Edgar
Отец ребёнка: Lindström Karl Oskar
Смерть
10.02.1928
Похороны
Неизвестно