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Lindström (Tollander) Emilia Fredrika

Место рождения

Хельсинки

Дата рождения

09.03.1843

Дата смерти

10.02.1928

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1843

Отец: Tollander Johan Magnus

Мать: Tollander (Trompeter) Sofia Elvine

Рождение ребёнка
19.02.1863

Дочь: Strukel (Lindström) Ellen Maria Elvina

Отец ребёнка: Lindström Karl Oskar

Рождение ребёнка
03.09.1865

Дочь: Alfthan (Lindström) Betzy Emmery

Отец ребёнка: Lindström Karl Oskar

Рождение ребёнка
30.11.1867

Сын: Lindström Johan Oscar Arvid

Отец ребёнка: Lindström Karl Oskar

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Kruskopf (Lindström) Hilma Leontine

Отец ребёнка: Lindström Karl Oskar

Рождение ребёнка
23.08.1873

Сын: Lindström Carl Edgar

Отец ребёнка: Lindström Karl Oskar

Смерть
10.02.1928
Похороны
Неизвестно

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