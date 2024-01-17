Губарева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губарева Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Губарев Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костоломова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Губарев Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно