Губарева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губарева Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Губарев Дмитрий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костоломова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Губарев Дмитрий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губарев Дмитрий Архипович

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