Костоломова Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостоломова Людмила Дмитриевна

Костоломова Людмила Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губарев Дмитрий Архипович

Мать: Губарева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костоломова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Костоломов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костоломова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Костоломов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костоломов Сергей

Мы используем куки для улучшения работы сайта.