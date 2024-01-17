Костоломова Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губарев Дмитрий Архипович
Мать: Губарева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костоломова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Костоломов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костоломова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Костоломов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костоломов Сергей