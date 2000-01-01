Дробышевский Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1903 ст.
Дочь: Дробышевская Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Дробышевская Евгения Петровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви в городе Феодосия.
Бракосочетание
Неизвестно
Дворянский титул
Неизвестно
На 1903 год - потомственный дворянин Раненбургского уезда Рязанской губернии.
Смерть
Неизвестно