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Дробышевский Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1903 ст.

Дочь: Дробышевская Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Дробышевская Евгения Петровна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви в городе Феодосия.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дробышевская Евгения Петровна

Дворянский титул
Неизвестно
На 1903 год - потомственный дворянин Раненбургского уезда Рязанской губернии.
Смерть
Неизвестно
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