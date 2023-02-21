Дробышевская Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышевская Евгения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1903 ст.

Дочь: Дробышевская Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Дробышевский Алексей Александрович

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви в городе Феодосия.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дробышевский Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
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