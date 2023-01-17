Яшина (Рыжкова) Анастасия Епифановна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти17.06.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Королёва Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Яшин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Яшин Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Яшин Тимофей Иванович
Бракосочетание
1918
Орловская губ., Мценский уезд, Воинская волость, с. Подмокрое, Успенская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мешков Николай
Отец ребёнка: Яшин Тимофей Иванович
Смерть
17.06.1964
Мценск, город Мценск, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Харлампиевское кладбище