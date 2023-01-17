Яшина (Рыжкова) Анастасия Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина (Рыжкова) Анастасия Епифановна

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Место рождения

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

17.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Королёва Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Яшин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Яшин Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Яшин Тимофей Иванович

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
1918

Муж: Яшин Тимофей Иванович

Орловская губ., Мценский уезд, Воинская волость, с. Подмокрое, Успенская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мешков Николай

Отец ребёнка: Яшин Тимофей Иванович

Смерть
17.06.1964
Мценск, город Мценск, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Харлампиевское кладбище
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